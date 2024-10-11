Такі дані вказали в доповіді Моніторингової місії ООН.

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Жертви серед мирних жителів України у вересні 2024 року

У доповіді ідеться, що 46% загиблих були люди старші за 60 років. Також вказується, що 9 дітей загинули, 76 зазнали поранень.

Протягом останнього місяця кількість жертв серед цивільного населення зростає вже третій місяць поспіль, перевищуючи показники всіх інших місяців із жовтня 2022 року,

– заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Вказується також, що у вересні 1 220 цивільних зазнали поранень. При цьому тенденція на збільшення кількості жертв серед цивільних була помічена моніторингом ще у липні.

Відповідно до доповіді, щонайменше 30 атак пошкодили або зруйнували об'єкти енергетичної інфраструктури: 25 на підконтрольних Україні територіях та 5 на окупованих Росією.

Там додали, що атаки з БпЛА поблизу лінії фронту спричинили значну частину втрат. Зокрема, на контрольованій Україною частині Херсонської області від таких атак постраждала половина цивільного населення.

Нагадаємо, що 30 вересня видання АрміяInform повідомило, що вересень 2024 року став першим місяцем зі щоденними атаками ворожих "Шахедів".