Нападающий приходил за помощью: появились новые детали убийства дворника во время теракта в Киеве
- Дворник Александр Перга погиб, закрывая собой раненого 12-летнего мальчика во время теракта в Киеве 18 апреля.
- Александр был знаком со стрелком, который в тот день открыл огонь, и помогал ему с бытовыми вопросами.
Во время теракта в Киеве 18 апреля трагически погиб дворник Александр Перга, который работал рядом. Он закрыл собой раненого 12–летнего мальчика. В нескольких домах Голосеевского района Александра знали почти все жители.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Смотрите также Мама мальчика, которую называли погибшей в теракте в Киеве, поговорила с сыном: в каком они состоянии
Какие новые детали выяснились?
Дядя Саша, так его звали местные, был неотъемлемой частью двора – ежедневно здоровался с соседями, помогал по хозяйству и заботился о порядке вокруг.
Соседи вспоминают его как доброжелательного и внимательного человека. Александр часто угощал детей сладостями и заботился об уюте во дворе, высаживая настоящий сад. Хотел, чтобы там росли фруктовые деревья.
Нередко Дядю Сашу можно было увидеть на прогулке с любимой кошкой, которая после трагедии стала настоящим символом воспоминаний о нем в социальных сетях.
Он подобрал маленького котенка и воспитал его так, что он ходил за ним без поводка, как собачка. Клал себе на плечо и так гулял. Животное давно живет в селе, а дворовых котиков мы подкармливаем,
– говорит соседка Яна.
Знал ли нападающий Александра?
Александр работал в ЖЭУ с 2021 года. 18 апреля, в день стрельбы, он находился на работе, а позже, когда возвращался с ярмарки, оказался недалеко от места инцидента.
Руководитель жилищно-эксплуатационного участка Валентин Бревус сообщил, что Александр был знаком с мужчиной, который в тот день открыл огонь по гражданским. Он проживал в этом же доме и время от времени обращался к Дяде Саше за помощью в бытовых вопросах.
Этот человек, который стрелял, был довольно активным человеком. В подъезде занимался установкой дверей, каким-то текущим ремонтом. Если были вопросы, Александр ему помогал. Я был очень удивлен, что такое могло произойти. Он был похож на обычного человека,
– поделился Валентин.
Стрелок ранил Александра в момент, когда он бежал в сторону раненого 12-летнего мальчика, чтобы закрыть его. В больнице медики констатировали у дворника Александра пулевые ранения печени, желудка и кишечника. Через сутки он умер в медицинском учреждении.
В соцсетях появилась петиция с просьбой установить мемориал на месте трагедии.
Какова детали теракта в Киеве?
Стрельба в Голосеевском районе столицы состоялась днем 18 апреля. Военный пенсионер после столкновения с соседом взял ружье и открыл на улице огонь по гражданским людям.
Впоследствии он ворвался в супермаркет, где взял в заложники всех присутствующих. После того, как стрелок ликвидировал одного заложника спецназовцы штурмовали магазин и ликвидировали нападающего.
В результате теракта 5 человек погибли на месте, еще 2 умерли в больнице, несмотря на попытки врачей. Ранения получили более 14 человек.
Известно, что отец стрелка Дмитрия Васильченкова является гражданином России и полковником в отставке. Он работал в Рязанском командном училище ВДВ. Нападающий на странице "Бахмут В.Д.В." в Facebook распространял антиукраинские и антисемитские сообщения.
Оружие, из которого нападавший убил семь человек, было официально зарегистрировано и в 2025 году переоформлено на Васильченкова.