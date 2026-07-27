Самый смертоносный месяц за 4 года: CNN назвал число погибших гражданских из-за атак России

В Украине зафиксировали наибольшее количество жертв среди гражданского населения за месяц после начала полномасштабной войны. По данным правительства, в результате российских атак в этом месяце погибли по меньшей мере 377 гражданских людей, еще 2 129 – получили ранения.

Об этом пишет CNN.

Почему июль стал самым смертоносным по количеству гражданских в Украине?

Журналисты подчеркнули, что данные за июль 2026 года о количестве смертей среди гражданских украинцев являются самым плохим показателем с апреля 2022 года. Одной из причин значительного числа жертв стала активизация использования Россией баллистических ракет, сложнее перехватываемых системами противовоздушной обороны. Оккупанты также неоднократно через месяц атаковали Киев.

Владимир Зеленский заявил, что только за последнюю неделю Россия применила почти 1 700 ударных дронов, более 1 630 управляемых авиабомб и более 50 баллистических ракет.

Мы должны разрушить российскую ставку на баллистический террор. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает спасать жизнь, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах наших партнеров.

– написал Зеленский в соцсети X.

Очередной иллюстрацией последствий российских атак стал удар дрона по супермаркету в Чернигове в воскресенье, 26 июля. По данным местных властей, тогда погибли 10-летний ребенок и взрослый человек, еще три человека получили ранения.

Зеленский неоднократно призывал партнеров предоставить Украине дополнительные системы ПВО, в частности, Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты.