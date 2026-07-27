Про це пише CNN.

Чому липень став найсмертоноснішим за кількістю цивільних в Україні?

Журналісти наголосили, що дані за липень 2026 року щодо кількості смертей серед цивільних українців є найгіршим показником із квітня 2022 року. Однією з причин значної кількості жертв стала активізація використання Росією балістичних ракет, які складніше перехоплювати системами протиповітряної оборони. Окупанти також неодноразово за місяць атакували Київ.

Володимир Зеленський заявив, що лише за останній тиждень Росія застосувала майже 1 700 ударних дронів, понад 1 630 керованих авіабомб і більш як 50 балістичних ракет.

Ми маємо зруйнувати російську ставку на балістичний терор. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає рятувати життя, якщо вона перебуває тут, в українських системах, а не на складах наших партнерів,

– написав Зеленський у соцмережі X.

Черговою ілюстрацією наслідків російських атак став удар дрона по супермаркету в Чернігові у неділю, 26 липня. За даними місцевої влади, тоді загинули 10-річна дитина та доросла людина, ще троє людей зазнали поранень.

Зеленський неодноразово закликав партнерів надати Україні додаткові системи ППО, зокрема Patriot, які здатні збивати балістичні ракети.