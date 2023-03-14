Новый "жест доброй воли": 2 версии, почему на самом деле Россия продлила зерновое соглашение

Россия решила согласиться продлить зерновое соглашение еще на 2 месяца. При этом в Кремле это решение назвали как "жест доброй воли".

В стриме 24 Канала журналист-международник Алексей Бурлаков рассказал, что у него есть две версии, почему согласилась Россия.

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По его словам, первая версия о том, что они не хотят быть виновны в продуктовом кризисе мира. Лавров даже сам сказал, что беду с едой придумал Запад и теперь обвиняет Россию. Именно поэтому они не хотят вторично себя выставлять такими.

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Вторая версия

Алексей Бурлаков отметил, что есть и другая версия, которая достаточно правдоподобна. Несколько дней назад корабль с собранным русским оружием прошел Босфором и Дарданеллами – проливами, по которым не должны проходить военные корабли. Это прописано в уставе Конвенции Монтрё, которую подписала Турция. Они просто закрывают проход для военных кораблей.

Согласно Конвенции Монтре 1936 года Турция контролирует проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и может ограничивать проход военных кораблей в военное время или в случае угрозы.

Журналист добавил, что потом Турция объяснила, что якобы корабль выглядел как гражданский, поэтому его пропустили. Бурлаков предположил, может быть, это был какой-то размен: "вы ничего не блокируете дальше, а мы вам один корабль пропустим".

Тогда это "жест доброй воли" – им очень необходимо было какое-то оружие и они пошли даже на такое,

– рассказал Алексей Бурлаков.

"С другой стороны, вряд ли россияне что-то сильно контролируют. Разве могли бы обстреливать корабли с зерном, но это было бы видно", – добавил журналист.

Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад у россиян был разговор с американцами по удобрениям в Сирии. Первое зерновое соглашение было именно на таком размене: "мы будем подавать удобрения и не будем препятствовать зерну".

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