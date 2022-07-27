"Жест доброй воли": оккупанты сбили собственный боевой вертолет на Херсонщине

27 июля 2022 , 03:29
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Источник:

Генштаб ВСУ

российские оккупанты на Херсонщине ударили по своим же силам. Они сбили свой боевой вертолет.

Соответствующую информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ 26 июля. Перед этим враги накрыли огнем свои же войска на Херсонщине

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оккупанты ударили по своей технике

За прошедшие сутки (говорится о 26 июля – 24 канал) три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения. Но нанесли удар по своим,
– сообщили в Генштабе.

Также там объяснили, как произошел инцидент. В частности, возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь противовоздушной обороны российских войск.

"Русская ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", – прокомментировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. 

Справка. Стоит вспомнить, что в конце июня ВСУ нанесли новые удары по Змеиному. Поэтому враг был вынужден эвакуироваться. Боясь признать поражение, в россии бегство сил подтвердили, однако сказали якобы это был "жест доброй воли" . Над этой фразой украинские военные начали смеяться, а неудачи и поражения россиян называть "жестами доброй воли". 

Последние потери врага: коротко

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Автор: Діана Квасневська