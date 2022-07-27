"Жест доброй воли": оккупанты сбили собственный боевой вертолет на Херсонщине

российские оккупанты на Херсонщине ударили по своим же силам. Они сбили свой боевой вертолет.

Соответствующую информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ 26 июля. Перед этим враги накрыли огнем свои же войска на Херсонщине.

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оккупанты ударили по своей технике

За прошедшие сутки (говорится о 26 июля – 24 канал) три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения. Но нанесли удар по своим,

– сообщили в Генштабе.

Также там объяснили, как произошел инцидент. В частности, возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь противовоздушной обороны российских войск.

"Русская ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", – прокомментировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Последние потери врага: коротко

В начале июля советник главы Офис Президента Алексей Арестович заявил, что российская авиация нанесла удар по позициям военных в Херсонской области. Тем не менее, враг ударил по точкам базирования армии россии.

российские оккупанты с 24 февраля потеряли на украинской земле почти 40 тысяч единиц личного состава, однако официально не признают и половины потерь.

К примеру, по состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5001 российского оккупанта, которого в самой россии публично похоронили или официально признали уничтоженным. Похоронки официально зафиксированы в 2572 населенных пунктах.

26 июля губернатор сахалинской области валерий лимаренко сообщил о "гибели во время "специальной военной операции" сразу 12 бойцов росгвардии из региона. Это одно из крупнейших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля.

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