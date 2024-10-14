Как политика Запада покрывает преступления "простых россиян"

Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, которые совершают в Украине россияне, – это прямой результат западной политической линии "никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать невыгодно, это все война Путина, а не россиян".

Война не только Путина, но и простых россиян

Результатом этой "генеральной линии" является четкое понимание со стороны россиян, что даже при худшем для них сценарии никто из российских преступников за преступления на территории Украины и против украинских граждан ответственности не понесет.

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Поэтому лучше выполнять преступные приказы и показывать лояльность к начальству. Чем, собственно, россияне и занимаются. Много вы слышали историй о том, как россиянин отказался выполнять преступный приказ? Реальную историю, а не слухи и сплетни? Я таких верифицированных историй не знаю вообще.

Привет всем российским либералам, которые рассказывают, что "это война Владимира Путина".

Смотрите, можно заставить воевать, убивать, совершать преступления. Можно. Но нельзя заставить делать это с удовольствием, качественно и "с фантазией".

Если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы и продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов.

Хотя это и отдельная тема. Что касается западных друзей, то политика "никто не должен выиграть и проиграть" – сформировала у россиян чувство безнаказанности, что, в свою очередь, открыло бездну всего того ужасного зла, которое живет в их головах. Эта бездна рано или поздно выльется не только на украинцев. Так уж устроен этот мир.

Что ж, мир явно заслужил на все то, что его будет ждать в недалеком будущем.