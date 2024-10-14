Війна не тільки Путіна, а й простих росіян

Результатом цієї "генеральної лінії" є чітке розуміння з боку росіян, що навіть за найгіршого для них сценарію ніхто з російських злочинців за злочини на території України та проти українських громадян відповідальності не понесе.

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Тому краще виконувати злочинні накази та показувати лояльність до начальства. Чим, власне, росіяни й займаються. Багато ви чули історій про те, як росіянин відмовився виконувати злочинний наказ? Реальну історію, а не чутки та плітки? Я таких верифікованих історій не знаю взагалі.

Привіт усім російським лібералам, які розказують, що "це війна Владіміра Путіна".

Дивіться, можна примусити воювати, вбивати, чинити злочини. Можна. Але не можна примусити робити це з задоволенням, якісно та "з фантазією".

Якщо взяти найбільш руйнівні терористичні обстріли України, то вони часто бувають ефективними, бо якісно сплановані та продумані. Росіяни явно вкладають у них чимало сил і одержують задоволення від результатів.

Хоча це й окрема тема. Що ж до західних друзів, то політика "ніхто не повинен виграти та програти" – сформувала у росіян почуття безкарності, що, своєю чергою, відкрило безодню всього того жахливого зла, що живе у їхніх головах. Ця безодня рано чи пізно виллється не лише на українців. Так уже влаштований цей світ.

Що ж, світ явно заслужив на все те, що його чекатиме у недалекому майбутньому.