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      Жила в трех веках: самая старая в мире женщина умерла в возрасте 127 лет – фото

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      Умерла самая старая в мире женщина Фатима Мирзокулова / konkret.az

      В Таджикистане умерла самая старая в мире женщина – 127-летняя Фатима Мирзокулова. Она родилась в 1893 году и успела пожить в 3 веках.

      Умерла Фатима на прошлой неделе, пишет Daily Mail. В субботу, 25 января, ее похоронили в родном поселке Дахно, что на севере страны.

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      Женщина, которая утверждала, что была самой пожилой в мире, умерла на 127-м году. Вероятно она была последней женщиной, которая родилась в 19-м веке,
      – пишет издание.

      В паспорте Фатимы записано, что она родилась 13 марта 1893 во времена царской России. Следовательно, она пережила советскую эпоху и дождалась независимости Таджикистана в 1991 году.


      Паспорт Фатимы Мирзокуловой

      Женщина всю жизнь работала в колхозе. Также она была дважды замужем – имеет 8 детей, более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Что интересно, последний сын Фотимы родился, когда ей было 66 лет.


      Фатима Меркулова умерла в возрасте 127 лет / фото из Твиттера

      Заметим, по данным Книги рекордов Гиннеса, на данный момент самой старой женщиной в мире считается 117-летняя Кане Танака из Японии.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Япония Таджикистан Потери
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