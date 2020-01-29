Жила в трех веках: самая старая в мире женщина умерла в возрасте 127 лет – фото

В Таджикистане умерла самая старая в мире женщина – 127-летняя Фатима Мирзокулова. Она родилась в 1893 году и успела пожить в 3 веках.

Умерла Фатима на прошлой неделе, пишет Daily Mail. В субботу, 25 января, ее похоронили в родном поселке Дахно, что на севере страны.

Узнайте больше: Умер ветеран крымскотатарского народного движения Шабанов: что о нем известно

Женщина, которая утверждала, что была самой пожилой в мире, умерла на 127-м году. Вероятно она была последней женщиной, которая родилась в 19-м веке,

– пишет издание.

В паспорте Фатимы записано, что она родилась 13 марта 1893 во времена царской России. Следовательно, она пережила советскую эпоху и дождалась независимости Таджикистана в 1991 году.



Паспорт Фатимы Мирзокуловой

Женщина всю жизнь работала в колхозе. Также она была дважды замужем – имеет 8 детей, более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Что интересно, последний сын Фотимы родился, когда ей было 66 лет.



Фатима Меркулова умерла в возрасте 127 лет / фото из Твиттера

Заметим, по данным Книги рекордов Гиннеса, на данный момент самой старой женщиной в мире считается 117-летняя Кане Танака из Японии.