Жилье мечты в столице: рассрочка без процентов в ЖК LIFE STORY

Квартира в жилом комплексе рядом с парком, от которого дорога в центр займет мало времени, а рядом есть все, что необходимо для современной жизни – такой запрос имеет каждый, кто ищет жилье в Киеве. Рынок недвижимости переполнен, но выбрать идеальный вариант крайне трудно.

Ежегодно столица разрастается, а на ее карте появляются новые многоэтажки. Каждая из них предлагает покупателям свои преимущества, но не всегда новые дома готовы удовлетворить все запросы современного горожанина. Выбор квартиры для покупки превращается в непрерывный процесс сравнений и поиска компромиссов.

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В основном каждый киевлянин хочет жить ближе к центру, где бурлит активная жизнь. Вместе с тем, природа – неотъемлемая часть счастливого досуга, поэтому хочется иметь к ней доступ как можно ближе к дому. Удобная планировка – тоже важный параметр, ведь не хочется дополнительно инвестировать в перепланировку пространства.

Если вы активный горожанин, который любит проводить свободное время в парке, а также цените свое время и хотите иметь больше опций рядом с домом, тогда вам может подойти жилье в новом ЖК LIFE STORY от LEV Development.

Он расположен вблизи живописного парка Феофания, который хорошо знаком всем киевлянам. Чикагский стиль фасада сразу привлекает к себе внимание, а комплекс готов покрыть много пожеланий своих жителей.

Сейчас киевляне имеют прекрасную возможность воплотить свою мечту о комфортной квартире в жилом комплексе, в котором эстетика и функциональность – это гармония, а не взаимоисключающие понятия.

До 31 июля компания LEV Development предлагает беспроцентную рассрочку на двухкомнатные квартиры. Продолжительность рассрочки – 12 месяцев. Акционное предложение действует на квартиры двух планов:

74,58 квадратных метров с видом на запад ;

70,78 квадратных метров , которая расположена с восточной стороны.

Современное жилье недалеко от центра, в котором каждый почувствует себя особенным – это мечта каждого горожанина, как и воплотить ее по выгодной цене.

О ЖК LIFE STORY

LIFE STORY – это современный жилой комплекс, основной концепцией которого является здоровый образ жизни, ведь он расположен рядом с "зеленой жемчужиной" Киева – парком Феофания.

Собственная квартира – это особенное пространство, в котором каждый воплощает собственные нужды. LEV Development предлагает жителям собственноручно спланировать помещения, ведь только вы сможете создать для себя идеальное жилье. Также в ЖК LIFE STORY воплощена концепция представительных этажей, поэтому можно воспользоваться опцией повышенной приватности, дополнительного комфорта и фантастических пейзажей.

Поблизости есть все, что нужно для современной жизни - торговые центры, медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков, государственные и специализированные лицеи. Музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий" готовы порадовать любителей развлечений.

ЖК LIFE STORY – это место, где хочется жить и шагать к новым жизненным свершениям.

Узнать больше о преимуществах и цены на квартиры в ЖК LIFE STORY можно на сайте LEV Development или в отделах продаж:

на локации у строительства:

ул.Метрологичная , 13

отдел обслуживания клиентов:

Саксаганского, 69

главный офис: