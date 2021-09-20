В жилом районе в Техасе разбился военный учебный самолет

В жилом районе Лейк-Верт американского штата Техас потерпел катастрофу военный учебно-тренировочный самолет. Это произошло в воскресенье, 19 сентября.

Пилот-инструктор и ученик смогли успешно катапультироваться, хотя и получили травмы. О пострадавших среди жителей домов, на которые упал борт, сведений не было.

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Учебный самолет упал возле жилых домов в Техасе

В 10:53 утра по местному времени в Техасе в городе Лейк-Верт правоохранителям сообщили о чрезвычайном происшествии:

На жилые дома упал самолет.

На борту был инструктор и ученик, оба катапультировались, но получили травмы.

Один из пострадавших зацепился парашютом за линию электропередач.

В катастрофу попал военный учебно-тренировочный самолет ВМС T-45C Goshawk. При падении он повредил несколько жилых домов, но никто из жителей пока что за медицинской помощью не обращался.

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