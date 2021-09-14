Жириновский потерял штаны в прямом эфире: курьезное видео
Источник:телеграм-канал URA.RU
Одиозный российский политик Владимир Жириновский оконфузился в прямом эфире. С него слетели штаны во время предвыборных дебатов.
Жириновский сделал вид будто ничего не случилось
Момент падения штанов с лидера Либерально-демократической партии попал на экраны зрителей федерального телевидения. Тогда он как раз критиковал коммунистов и Владимира Путина.
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К счастью, политик быстро придержал штаны и людям не пришлось видеть его голым. Он совершенно никак не отреагировал на инцидент, а продолжил и дальше говорить.
Смотрите видео, как Жириновского слетели штаны:
Кстати, накануне главный либерал-демократ России оконфузился на митинге своей партии. Он решил появиться в карете. Однако замысел Жириновского не осуществился, потому что лошади отказались его везти.
Политик несколько минут возмущенно махал животным руками и лишь после того несчастные все-таки тронулись. Впоследствии выяснилось, что Жириновский на самом деле махал зрителям, чтобы те опустили флаги, которых якобы напугались лошади.
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- Партия Жириновского выдвинула на выборы сторонника неонацизма, который даже набил тату с Адольфом Гитлером. Известно, что Антон Раевский воевал на Донбассе на стороне оккупантов.
- Жириновский сказал, что даст 10 миллионов рублей человеку, который вывесит российский триколор над Киевом. Такое предложение он выдвинул полицейским.
- Кроме того, политик призвал нанести удар по Украине, чтобы избежать нападения на Кремль.