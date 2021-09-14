Жириновский потерял штаны в прямом эфире: курьезное видео

Одиозный российский политик Владимир Жириновский оконфузился в прямом эфире. С него слетели штаны во время предвыборных дебатов.

Жириновский сделал вид будто ничего не случилось

Момент падения штанов с лидера Либерально-демократической партии попал на экраны зрителей федерального телевидения. Тогда он как раз критиковал коммунистов и Владимира Путина.

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К счастью, политик быстро придержал штаны и людям не пришлось видеть его голым. Он совершенно никак не отреагировал на инцидент, а продолжил и дальше говорить.

Смотрите видео, как Жириновского слетели штаны:

Кстати, накануне главный либерал-демократ России оконфузился на митинге своей партии. Он решил появиться в карете. Однако замысел Жириновского не осуществился, потому что лошади отказались его везти.

Политик несколько минут возмущенно махал животным руками и лишь после того несчастные все-таки тронулись. Впоследствии выяснилось, что Жириновский на самом деле махал зрителям, чтобы те опустили флаги, которых якобы напугались лошади.

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