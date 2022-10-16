И смех, и грех: Жириновского в России просят отнести к "лику святых"

На "Глобальной платформе для общественных кампаний" российские патриоты предложили отнести к "лику святых" одиозного экс-политика Жириновского. Сделать это предлагают за его пророческие предсказания.

Более того, политика, который не раз попадал в громкие скандалы, назвали образцовым православным человеком. Также отметили, что он ни разу "не был замечен в богохульстве".

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Какая страна, такие и "святые"

Российские патриоты обратились к Патриарху Московскому Кириллу с просьбой отнести Жириновского к лику святых за ряд "заслуг". И заслуги эти, заметим, далеки от христианских ценностей. Так, россияне заметили, что экс-политик спрогнозировал начало так называемой "спецоперации", мобилизации и "многих других событий".

Сторонники экс-главы партии ЛДПР считают скандального политика "пророком ХХ века и героем своего времени".

Реакция на петицию

В самой партии ЛДПР тоже прокомментировали эту петицию.

Мы рады, что его многочисленные поклонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прилагаем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича осталось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица,

– отметили в партии.

Не обошли такое обращение к Патриарху Московскому Кириллу в сети.



В сети отреагировали на предложение канонизировать Жириновского / Скриншот

А также пользователи твиттера обратили внимание и на моральный уровень россиян.

Скандалы с Жириновским: что известно

Жириновский своим одиозным поведением известный давно. Так, в 2014 году он предложил создать Среднеазиатский Федеральный округ, в который должны были войти Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.

Жириновский неоднократно призывал присоединить Украину к России, поддержал идею поставок в ЛНР и ДНР оружия. Более того, он в 2015 году в эфире российского телеканала с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" на интерактивной карте делили территорию Украины.

Позже он призвал нанести удар по Украине во избежание нападения на Кремль, а также исключить Украину из Организации Объединенных Наций. Все это – из-за якобы притеснения русского языка и дискриминации русскоязычных граждан.

В 2021 году слова Жириновского спровоцировали скандал между Азербайджаном и Россией. Он заявил, что Южный Кавказ – это российская зона влияния, и что России следует вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза.

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