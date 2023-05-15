В тюрьму из-за желания хайпа: тиктокер "сливал" перемещение техники ВСУ

Больше года длится полномасштабная фаза захватнической войны России, и все это время украинцам повторяли одну и ту же аксиому – нельзя фиксировать, а тем более выкладывать в сети данные относительно, в частности, военной техники ВСУ. Однако, к сожалению, иногда желание выделиться затмевает здравый смысл.

Так, например, тиктокер из Кировоградщины решил не только снять, но и "слить" в соцсеть видео движения военной техники ВСУ в Черкасской области. Это видео просмотрели более полумиллиона пользователей, в том числе из России.

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Не только выложил видео, но и добавил геолокацию

Сделал это горе-блогер еще в январе 2023 года. Как удалось установить правоохранителям, автором видео был житель Александрийского района Кировоградской области, приехавший в Черкасскую область.

Именно в Черкасской области мужчина лично сделал фото- и видеосъемку на мобильный телефон движения колонны военной техники ВСУ с боеприпасами. И в тот же день он разместил материалы в сети ТикТок, причем с привязкой к геолокации.

В тот же день подозреваемый разместил на личной странице в соцсети ТикТок видеоматериал, позволяющий идентифицировать на местности перемещение подразделений украинских Сил обороны в Черкасской области,

– подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Страница блоггера / Фото СБУ

Видео подхватила российская пропаганда

На своей странице в соцсети мужчина хотел добрать количество подписчиков до 5 тысяч и, очевидно, всплеска внимания ему удалось достичь. Ведь видео с комментарием не только просмотрели более 500 тысяч пользователей ТикТока, но и распространили его в других сетях.

Причем в считанные минуты распространять его начали и российские телеграм-каналы и пользователи инстаграма, в которых аудитория значительно превышала указанные 5 тысяч.

В считанные минуты это видео подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские телеграм-каналы с общей аудиторией более 100 тысяч подписчиков,

– подчеркнули в СБУ.

Желание славы может довести до тюрьмы

Местонахождение блоггера в Черкасской области, незаконно распространявшего информацию о перемещении Сил обороны на территории региона, удалось установить киберспециалистам СБУ. Уже во время обыска стражи порядка получили доказательства противоправной деятельности мужчины, а именно обнаружили мобильный телефон, который использовался и для фиксации перемещения украинских войск, и для дальнейшего "слива" информации.

Теперь горе-тиктокеру грозит тюремное заключение. Интересно, что свою деятельность объяснил и сам блоггер. Он заявил, что просто хотел "нарастить" аудиторию.

Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети Интернет расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом,

– подчеркнули в СБУ.

Мужчине уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Пока же решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители также уже направили в суд обвинительный акт.