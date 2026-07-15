Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымчанин Василий Самойлов, объяснив, что именно происходит в оккупированном Крыму. Он также рассказал, как много на полуострове проукраински настроенных людей.

Проукраински настроенные крымчане готовы ждать

"Сегодня риторика россиян, приехавших в оккупированный Крым, принципиально изменилась. Раньше они рассказывали, как все хорошо на полуострове, а теперь осознают, что там ситуация катастрофическая. Теперь даже самые закоренелые пропагандисты не могут этого отрицать", – подчеркнул военнослужащий.

В то же время в Крыму остается большое количество людей, которые стремятся к тому, чтобы полуостров вновь стал украинским. По словам Самойлова, там действительно достаточно проукраинского населения, несмотря на безумное давление со стороны россиян. В частности, среди крымских татар есть те, кто поддерживает Украину.

Эти люди прекрасно понимают необходимость тех действий, которые сейчас предпринимают украинские Силы обороны. Они осознают, что это прежде всего удары по оккупантам. И они говорят нам, что готовы это терпеть и ждать. Также они знают, почему во всех неудобствах – отсутствии света, топлива, некоторых элементарных вещей – виновата Россия, потому что именно с ее приходом в Крыму все это исчезло,

– отметил военнослужащий.

Кроме того, по его словам, эффективно действует крымское партизанское движение.

Самойлов пояснил, что сейчас крымчане страдают, потому что Россия использует их в качестве живого щита. А также нехватка электроэнергии для жилых домов в Крыму связана с тем, что определенное ее количество направляется россиянами на собственные военные нужды.

Приоритетная задача Украины в Крыму

Кроме того, удары Украины по логистике россиян в Крыму и критически важной инфраструктуре фактически разрушили, по его мнению, тот образ спокойной и безопасной жизни на полуострове, о котором рассказывали оккупанты.

Российская пропаганда разбилась о реальность. А она такова, что на сегодняшний день Украина имеет полное преимущество в применении дальнобойных дронов. Россия же не имеет ни соответствующего опыта, ни нормальных возможностей для того, чтобы противодействовать этим дронам,

– подчеркнул Василий Самойлов.

Чем больше эти реалии будут работать против России, тем сложнее, по мнению военнослужащего, будет российской пропаганде что-то выдумывать. Потому что даже пророссийски настроенные люди не поверят в то, что им говорят по телевизору, будто все хорошо, при том что у них свет есть 2–3 часа в сутки, нет воды, топлива и продолжаются перебои с мобильной связью.

Военный рассказал, что сейчас происходит в Крыму: смотрите видео

В то же время у оккупантов есть серьезные проблемы и в военной сфере. Ведь Силы беспилотных систем постоянно выводят из строя логистику врага на юге. Более того, как отметил Самойлов, на сегодняшний день все основные российские логистические пути находятся под контролем украинских беспилотных систем.

Поэтому россиянам все труднее обеспечивать оккупированные территории, и это будет иметь негативные последствия для них непосредственно на линии обороны. Поэтому для Украины, по его словам, сейчас приоритетная задача – полностью перерезать российскую логистику. Крым с начала 2022 года для россиян в военном плане был настоящим военным логистическим хабом. Сейчас он перестает им быть.

Отметим, что Владимир Путин признал, что атаки украинских сил создают "определенные проблемы с нефтепродуктами". Также он пообещал, что в скором времени решение будет найдено.

Кроме того, глава Кремля подчеркнул, что ведется работа над системой поставок нефтепродуктов в Крым, к которой Украине якобы будет очень сложно получить доступ. Однако оккупационные власти Крыма не скрывают, что не могут даже гарантировать ежедневную продажу топлива по графику. К тому же точные графики электроснабжения в Крыму на сегодняшний день составить невозможно.