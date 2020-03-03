Житель Ирака неожиданно умер в прямом эфире: видео

В Ираке мужчина потерял сознание, когда давал комментарий журналисту в прямом эфире. Позже медики констатировали смерть.

Происшествие случилось в больнице Al Yarmouk в Багдаде, сообщило издание The Independent, ссылаясь на видео телеканала Al Sumaria.

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Житель Ирака пожаловался журналистам, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем в стране.

Как я могу молчать? Люди страдают,

– отметил он в комментарии.

На кадрах заметно, что во время разговора мужчина схватил за руку медика и начал падать. По словам врачей, у иракца случился сердечный приступ и он умер на месте.

Родственники умершего объяснили, что он заболел после того, как власти отобрали у него магазин. Однако медики утверждают, что мужчина не проходил у них лечение до общения со СМИ.

Мужчина умер в прямом эфире: видео