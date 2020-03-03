Житель Іраку несподівано помер у прямому ефірі: відео

В Іраку чоловік знепритомнів, коли давав коментар журналісту у прямому ефірі. Пізніше медики констатували смерть.

Подія трапилася в лікарні Al Yarmouk в Багдаді, повідомило видання The Independent, посилаючись на відео телеканалу Al Sumaria.

До слова: Відомий російський блогер Валєєв помер у прямому ефірі

Житель Іраку поскаржився журналістам, що в регіоні немає робочих місць, а люди втомилися від проблем в країні.

Як я можу мовчати? Люди страждають,

– наголосив він у коментарі.

На кадрах помітно, що під час розмови чоловік схопив за руку медика і почав падати. За словами лікарів, в іракця стався серцевий напад і він помер на місці.

Родичі померлого пояснили, що чолвоік захворів після того, як влада відібрала у нього магазин. Однак медики стверджують, що чоловік не проходив лікування у них до спілкування зі ЗМІ.

Чоловік помер у прямому ефірі: відео