Жителей Луганщины 21 марта эвакуируют поездами
21 марта 2022 , 09:40Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Жителей Луганской области 21 марта эвакуируют по железной дороге из Донецкой области. Ориентировочное время отправления поездов – 14 часов.
Людей будут организованно свозить на железнодорожный вокзал. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал пункты сбора.
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Пункты сбора людей в Луганской области
- Лисичанск: улица имени Сосюры, 324; квартал "40 лет победы" у дома №15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: дворец культуры, проспект Химиков, 28;
- Рубежное: дворец культуры "Южный", улица Чехова, 11.
По возможности эвакуация будет осуществлена и из других населенных пунктов.
Расписание поездов для эвакуации из Донецкой области
- Поезд №45/46 Лозовая – Ужгород (возможно продолжение до станции Краматорск). Время отправки еще уточняется;
- поезд № 271/270 Краматорск – Львов отправится из Краматорска в 13:00.
- поезд № 273/272 Краматорск – Львов будет отправляться в 16:00;
- поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до станции Краматорск). Время отправки уточняется;
- поезд № 142/141 Лозовая – Львов. Время отправки уточняется.
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