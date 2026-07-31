В Московской области решили обнародовать официальные карты с расположением укрытий на случай атак БПЛА или ракет, об этом пишет The Moscow Times.

Почему в России начали раскрывать расположение укрытий?

30 июля на сайте Люберецкого городского округа появилась интерактивная карта, на которой обозначены сотни объектов в Люберцах, Дзержинском, Октябрьском и других населенных пунктах. Речь идет о "заглубленных помещениях", предназначенных для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций.

Это подвалы многоквартирных домов, подземные паркинги, почтовые отделения и другие сооружения.

Аналогичную карту также опубликовала администрация городского округа Подольск. Как отметили представители власти, на карте обозначены все действующие "пункты временного укрытия" в округе.

В описании содержится информация о площади каждого убежища и количестве людей, которых оно может вместить.

Жителям рекомендуют брать с собой только самое необходимое: документы, лекарства и телефон с зарядным устройством.

Ранее аналогичная информация появилась и на сайте Одинцовского округа.

Сведения о расположении укрытий в Подмосковье начали публиковать после заявления Дениса Штилермана, владельца украинской компании Fire Point. Он заявил, что удары баллистическими ракетами по Москве могут начаться уже осенью после завершения испытаний нового боеприпаса.

Справка: Баллистическая ракета FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 250–300 километров, а FP-9 – до 850 километров.

В середине июня, после самой массированной атаки украинских БПЛА на Москву, жители столицы и Подмосковья массово жаловались, что не получили никаких предупреждений об опасности.

Жители Раменского, Котельников и Красногорска рассказывали, что узнавали об атаке только тогда, когда видели беспилотники или последствия их ударов.

По их словам, власти не рассылали SMS-сообщений, не включали сирены и не использовали другие способы оповещения.

Тогда администрация Котельников объяснила, что сирены включают только в случае подтвержденной непосредственной угрозы жизни, а оповещение о воздушных атаках назвала "крайней мерой".

В то же время чиновники отказывались сообщать жителям, где расположены укрытия.

В ответ на многочисленные вопросы в Telegram-чате губернатора Московской области Андрея Воробева власти заявляли, что информацию об укрытиях обнародуют только во время мобилизации или в условиях военного времени.