У Московській області вирішили оприлюднити офіційні карти із розташуванням укриттів на випадок атак БпЛА або ракет, про це пише The Moscow Times.

Чому у Росії почали розкривати розташування укриттів?

30 липня на сайті Люберецького міського округу з'явилася інтерактивна карта, на якій позначені сотні об'єктів у Люберцях, Дзержинському, Октябрському та інших населених пунктах. Йдеться про "заглиблені приміщення", призначені для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій.

Це підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги, поштові відділення та інші споруди.

Аналогічну карту також опублікувала адміністрація міського округу Подольськ. Як зазначили представники влади, на карті позначені всі чинні "пункти тимчасового укриття" в окрузі.

В описі міститься інформація про площу кожного укриття та кількість людей, яких воно може вмістити.

Жителям рекомендують брати із собою лише найнеобхідніше: документи, ліки та телефон із зарядним пристроєм.

Раніше схожа інформація з'явилася і на сайті Одинцовського округу.

Відомості про розташування укриттів у Підмосков'ї почали публікувати після заяви Дениса Штілермана, власника української компанії Fire Point. Він сказав, що удари балістичними ракетами по Москві можуть розпочатися вже восени після завершення випробувань нового боєприпасу.

Довідка: Балістична ракета FP-7 здатна вражати цілі на відстані до 250 – 300 кілометрів, а FP-9 – до 850 кілометрів.

У середині червня, після наймасованішої атаки українських БпЛА на Москву, жителі столиці та Підмосков'я масово скаржилися, що не отримали жодних попереджень про небезпеку.

Мешканці Раменського, Котельників і Красногорська розповідали, що дізнавалися про атаку лише тоді, коли побачили безпілотники або наслідки їхніх ударів.

За їхніми словами, влада не надсилала SMS-повідомлень, не вмикала сирени та не використовувала інших способів оповіщення.

Тоді адміністрація Котельників пояснила, що сирени вмикають лише у разі підтвердженої безпосередньої загрози життю, а оповіщення про повітряні атаки назвала "крайнім заходом".

Водночас чиновники відмовлялися повідомляти жителям, де розташовані укриття.

У відповідь на численні запитання в Telegram-чаті губернатора Московської області Андрія Воробйова влада заявляла, що інформацію про укриття оприлюднять лише під час мобілізації або в умовах воєнного часу.