Жителей Василькова призвали не садиться в псевдоэвакуационные автобусы
28 февраля 2022 , 21:51Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
В Василькове активизировались "эвакуационные" автобусы, которые якобы должны забрать из города женщин и детей.
Власти города настойчиво просят игнорировать такой транспорт, поскольку он является еще одним оружием оккупанта. Об этом сообщают в телеграмм-канале Верховной Рады.
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Жителей Василькова призвали проверять транспорт для эвакуации
В Василькове ездит автобус и собирает женщин и детей на эвакуацию! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ САДИТЕСЬ В ЭТОТ АВТОБУС!,
– говорится в обращении к горожанам.
Власти города отмечают, что это провокация, а оккупанты в очередной раз пытаются прикрываться женщинами и детьми.Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.