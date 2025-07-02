После взрыва на Житомирщине жителей просят закрыть окна и минимизировать пребывание на улице
- Возле Житомира произошел взрыв на трассе, что привело к пожару. Местные власти рекомендуют закрыть окна и минимизировать пребывание на улице.
- Жителям Житомира и области также советуют пить больше воды и включить очиститель воздуха на максимум.
Возле Житомира вечером 2 июля на трассе в направлении Киева, за пределами кольцевой дороги, прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Местные власти призывают жителей закрывать окна и минимизировать пребывание на улице.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирскую ОВА.
Обратите внимание Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира
Взрыв на Житомирщине: жителям советуют закрыть окна
Причины взрыва сейчас устанавливают. Чтобы предупредить возможное негативное влияние атмосферного воздуха на здоровье населения, до выяснения всех обстоятельств Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней рекомендует:
- закрыть окна;
- минимизировать пребывание на улице;
- пить больше воды;
- если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.
В таких ситуациях крайне важно доверять только проверенным источникам информации,
– подчеркнули в ОВА.
Смотрите также Момент взрыва на трассе Житомир – Киев попал на видео
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха / Инфографика Минздрава
Добавим, к сожалению, не обошлось без жертв. По состоянию на 20:16, по данным председателя ОВА, есть информация о 2 погибших и 15 пострадавших. Также получили повреждения частные домовладения.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!