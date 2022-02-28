Жители Гомеля сообщают, что слышали звуки самолетов

О звуках самолетов сообщили в 1:37 по киевскому времени. В настоящее время Госспецсвязи выясняет детали.

Ранее Лукашенко признал, что с белорусской территории выпущена ракета по позициям Украины. Говорит, что это был "вынужденный шаг".

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Беларусь в войне России против Украины

По словам Лукашенко, на территории Украины в нескольких километрах от границы с Беларусью вроде бы развернули ракетные дивизионы, "которые готовы в течение минут нанести удар по российским позициям".

Вместе с тем, он заверил, что сейчас в Украине нет ни одного "белорусского солдата, ни одного патрона".

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