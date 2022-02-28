Раніше Лукашенко визнав, що з білоруської території випустили ракети по позиціях України. Каже, що це був "вимушений крок".

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Білорусь у війні Росії проти України

За словами Лукашенка, на території України за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю начебто розгорнули ракетні дивізіони, "які готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях".

Разом з тим він запевнив, що зараз в Україні немає жодного "білоруського солдата, жодного патрона".

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