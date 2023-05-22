Так, жители Гукова, "одного из самых передовых регионов России", рассказали о том, что их город абсолютно разрушен и непригоден для комфортной жизни. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какая жизнь на самом деле в самом "развитом регионе" России

Город Гуков, расположенный в Ростовской области, считается "территорией передового социально-экономического развития". По словам пропагандиста, в городе якобы строятся заводы, люди работают, в общем, не жизнь, а сказка. Однако все выглядит крайне запущенно.

Жители Гукова рассказали о жизни в "передовом регионе России": смотрите видео

Жители этого города отметили, что все обещания российских властей что-то построить в городе сошли на нет. Более того, они продолжают разрушать остатки старых заводов и разбирать каркасы зданий на лом.

Кроме того, в Гуково абсолютно отсутствует работа, поэтому жители должны ехать на заработки в другие места. Одна из героинь видео сказала, что ее сын должен работать неофициально, чтобы иметь хоть какие-то деньги "на выживание".

В конце концов жители этого города абсолютно не верят в светлое будущее, и говорят, что "такую разруху увидят и наши внуки". Более того, жительница Гукова откровенно говорит, что "нужно менять президента", потому что иначе у города не будет нормальной жизни.

Обратите внимание! Гуково – шахтерский город областного подчинения в Ростовской области России. Основной отраслью экономики города является угольная промышленность, в прошлом здесь работало много заводов: кирпичных железобетонных изделий, металлических и резинотехнических изделий, а также швейная, трикотажная, текстильно-галантерейная фабрики. Этот город расположен на административной границе с Украиной, поэтому с 2014 года, с начала войны на Востоке Украины, с окраин Гукового российская армия обстреливала украинские города и села "Градами".

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