Так, жители Гукова, "одного из самых передовых регионов России", рассказали о том, что их город абсолютно разрушен и непригоден для комфортной жизни. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Какая жизнь на самом деле в самом "развитом регионе" России
Город Гуков, расположенный в Ростовской области, считается "территорией передового социально-экономического развития". По словам пропагандиста, в городе якобы строятся заводы, люди работают, в общем, не жизнь, а сказка. Однако все выглядит крайне запущенно.
Жители Гукова рассказали о жизни в "передовом регионе России": смотрите видео
Жители этого города отметили, что все обещания российских властей что-то построить в городе сошли на нет. Более того, они продолжают разрушать остатки старых заводов и разбирать каркасы зданий на лом.
Кроме того, в Гуково абсолютно отсутствует работа, поэтому жители должны ехать на заработки в другие места. Одна из героинь видео сказала, что ее сын должен работать неофициально, чтобы иметь хоть какие-то деньги "на выживание".
В конце концов жители этого города абсолютно не верят в светлое будущее, и говорят, что "такую разруху увидят и наши внуки". Более того, жительница Гукова откровенно говорит, что "нужно менять президента", потому что иначе у города не будет нормальной жизни.
В некоторых регионах России в домах нет даже санузлов
- Недавно в сети появилось видео, в котором показали, как жители российского города Чита живут в бараках и выбрасывают свой стул напротив дома. Туалеты в некоторых районах города просто отсутствуют.
- Одна из героинь сюжета призналась, что за 25 лет жизни ни разу не ходила там в туалет, поскольку его просто нет. Также она боится провалиться в дыру в уличном санузле.
- В начале войны украинцы удивлялись факту, что некоторые россияне не знали о существовании унитазов. Пережившие оккупацию жители Черниговской области рассказали, как российские захватчики удивлялись туалету в доме.