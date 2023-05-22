Так, жителі міста Гуково, "одного з найбільш передових регіонів Росії", розповіли про те, що їхнє місто абсолютно зруйноване та непридатне для комфортного життя. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яке життя насправді у "найрозвиненішому регіоні" Росії

Місто Гукове, розташоване у Ростовській області, вважається "територією передового соціально-економічного розвитку". За словами пропагандиста, у місті нібито будуються заводи, люди мають роботу, загалом, не життя, а казка. Проте все виглядає вкрай занедбано.

Жителі Гуково розповіли про життя у "передовому регіоні Росії": дивіться відео

Жителі цього міста зазначили, що всі обіцянки російської влади щось побудувати у місті зійшли нанівець. Ба більше, вони продовжують руйнувати залишки старих заводів та розбирати каркаси будівель на брухт.

Крім цього, у Гуково абсолютно відсутня робота, тому жителі мусять їхати на заробітки в інші місця. Одна з героїнь відео сказала, що її син мусить працювати неофіційно, щоб мати хоч якісь гроші "на виживання".

Врешті-решт, жителі цього міста абсолютно не вірять у світле майбутнє, та кажуть, що "таку розруху побачать і наші онуки". Ба більше, жителька Гукова відверто говорить, що "потрібно змінювати президента", бо інакше у міста не буде нормального життя.

Зверніть увагу! Гуково – шахтарське місто обласного підпорядкування в Ростовській області Росії. Основною галуззю економіки міста є вугільна промисловість, в минулому тут працювало багато заводів: цегельний залізобетонних виробів, металевих та гумотехнічних виробів, а також швейна, трикотажна, текстильно-галантерейна фабрики. Це місто розташоване на адміністративному кордоні з Україною, тому ще з 2014 року, від початку війни на Сході України, з околиць Гукового російська армія обстрілювала українські міста і села "Градами".

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