Жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области просят на зиму уехать

Жителям деоккупированных территорий в Херсонской области советуют эвакуироваться на зимний период из области. Особенно это просьба касается семей с детьми, а также маломобильных лиц.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призывает не пренебрегать просьбой и эвакуироваться в Закарпатскую, Хмельницкую или Житомирскую области. За помощью следует обращаться в Херсонскую облгосадминистрацию.

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Как подать заявление на эвакуацию

Первое, что нужно сделать – обратиться на "горячую линию" Херсонской ОВА. Это можно сделать по телефону: +0800330951. Также можно написать в чат-боте.

Далее следует сообщить специалистам о своем намерении эвакуироваться. Они помогут сформировать соответствующее заявление.

Затем с вами свяжутся и сообщат все детали эвакуации. Необходимо будет прийти в указанное время на место, откуда будет отправляться эвакуационный транспорт.

Важно: при обращении в ОВА не забудьте указать свои гуманитарные потребности. После эвакуации жители Херсона получат статус ВПЛ и смогут получать денежные выплаты от государства.

Какие выплаты можно получить:

для взрослого человека – 2000 гривен;

для детей и людей с инвалидностью – 3000 гривен;

также можно подать заявку для получения финансовой помощи от международных организаций.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

Жители населенных пунктов, находящиеся под временной оккупацией, могут выехать на подконтрольную Украине территорию. Необходимо позвонить по "горячей линии" ОВА и сообщить свои данные.

Оккупанты старательно пытаются удержаться в Херсонской области, однако ВСУ заставляет их отступать. Захватчики пытаются подтянуть резервы.

19 сентября Владимир Зеленский обнародовал указ. Теперь на территории Херсонской области будет создано 15 новых администраций.

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