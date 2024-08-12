Помнят свои корни: сеть удивили украиноязычные бабушки из Курской области

Юг Курской области относится к этническим украинским землям. Как оказалось, несмотря на мощную русификацию и гнет, местные жители еще не забыли родной язык.

Так, в сети появилось видео, на которых жительницы пограничной Курщины общаются с "диверсантами" на украинском языке.

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Украиноязычные бабушки в степях Курщины

На кадрах две пожилые женщины, которых военные спрашивают, не оскорбляют ли их. Бабушки отвечают, что нет, а тогда просят ребят подвезти их, потому что "ноги болят". "Диверсанты" вежливо отказывают. Говорят, везут амуницию, поместить людей некуда. Также они выражают удивление, что жительницы Курщины разговаривают на украинском.

Я хоть и не украинка, но по-украински (разговариваю – 24 Канал),

– отвечает одна из бабушек.

Тогда "диверсанты" кричат: "Слава Украине!", на что женщина говорит: "Слава!".

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На этом видео зафиксировано не только то, что жители Курщины помнят за свои корни, но и ужасные последствия насильственной русификации, когда человек отрицает свою идентичность, принадлежность к украинской национальности, несмотря на говорение на этом языке.

К слову, в Белгородской области началась эвакуация населения из приграничного района из-за боев в населенном пункте Колотиловка.