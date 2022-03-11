Жители Мелитополя 12 марта соберутся на митинг в защиту похищенного Россией мэра
Источник:"Мелитопольские ведомости"
В Мелитополе местные жители планируют провести митинг 12 марта. Будут выступать в защиту похищенного Россией городского главы Ивана Федорова.
Местное издание сообщает, что жители Мелитополя собираются 12 марта, в 7:00 возле здания райгосадминистрации.
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В Мелитополе проведут митинг в защиту похищенного мэра
Если мы не выйдем и не будем защищать нашего мэра от произвола, нас будут вылавливать по одному. Вместе мы сила,
– пишут местные жители в сети.
Люди выходили протестовать против похищения Ивана Федорова и 11 марта. Однако российские захватчики пригрозили им стрельбой за нарушение комендантского часа.
Угон Федорова: что известно
Россияне 11 марта, примерно в 16:00, похитили городского голову Мелитополя Ивана Федорова, когда он находился в городском кризисном центре. Захватчики сделали это, потому что мужчина отказался с ними сотрудничать. Его увезли в неизвестном направлении.
Жуткий момент похищения мэра зафиксировали камеры наблюдения. Глава Запорожской ОВА Александр Старух назвал такие действия оккупантов терактом.
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