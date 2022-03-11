Місцеве видання повідомляє, що жителі Мелітополя збираються 12 березня, о 7:00 поблизу будівлі райдержадміністрації.

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У Мелітополі проведуть мітинг на захист викраденого мера

Якщо ми не вийдемо і не захищатимемо нашого мера від свавілля, нас виловлюватимуть по одному. Разом ми сила,

– пишуть місцеві жителі у мережі.

Люди виходили протестувати проти викрадення Івана Федорова й 11 березня. Однак російські загарбники пригрозили їм стріляниною за порушення комендантської години.

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