Свет – всего 6 часов в сутки: жители Одесской области получают 15% электроэнергии
Источник:ДТЭК
Жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии, поскольку в регионе установлены низкие лимиты. В домах людей свет есть всего по 6 часов.
В ДТЭК отметили, что установленные "Укрэнерго" лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесщины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу.
Кстати говоря В ДТЭК отреагировали на обвинения в несоблюдении графиков отключения света
Люди имеют свет 6 часов в сутки
Жители Одесской области имеют электроснабжение около 6 часов в сутки. Отметили, что остальное электричество необходимо для работы критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий. За формирование лимитов для каждой области отвечает "Укрэнерго", а контролирует расчеты - Минэнергетики.
Задача ДТЭК Одесские электросети – соблюдать эти лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита.
ДТЭК оштрафовали на 85 тысяч
ДТЭК Одесские электросети получили штраф в размере 85 тысяч гривен. 21 января провели внеплановые проверки, впоследствии в проекте постановления НКРЭКП озвучили ряд нарушений.
- несоблюдение условий, регулирующих функционирование рынка электроэнергии;
- на сайте не размещали информацию о времени начала и окончания отсутствия света;
- отсутствие информации о средствах коммуникации (почтовый адрес, номер телефона для обращения, адрес электронной почты для приема сообщений);
- не было данных об условиях распределения электроэнергии и услугах по присоединению к системе распределения, показателям качества.
Компания ДТЭК Одесские электросети не согласна с решением. Хочет обжаловать его в суде.