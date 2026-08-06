Возможность начать новую жизнь: ГУР обратилось к жителям оккупированных территорий и россиянам

В ГУР рассказали, как жителям временно оккупированных территорий Украины и неравнодушным россиянам связаться с украинскими разведчиками. Для этого существует безопасный анонимный канал связи.

Об этом сообщает 24 Канал.

Какие способы связаться с ГУР есть у жителей ВОТ и россиян?

Главное управление разведки призывает военнослужащих армии России, сотрудников российских оборонных и нефтепромышленных предприятий и других добросовестных россиян выходить на прямую и безопасную связь с ГУР через Главный бот разведки в Telegram.

Вы можете помочь ГУР МО Украины в сборе разведывательной информации и организации мероприятий, направленных на ослабление военной машины Кремля и прекращение войны,

– подчеркнули разведчики.

В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможность начать новую жизнь – украинская разведка имеет значительный опыт успешных операций по выводу российских военнослужащих и своих агентов на подконтрольную Украине территорию.

Главный бот разведки работает при условии неукоснительного соблюдения трех принципов:

Прямой контакт – ваше сообщение поступает непосредственно сотруднику ГУР МО Украины;

Безопасность заявителя – при соблюдении инструкций по безопасности, приведенных в самом боте, невозможно установить личность и местонахождение заявителя;

Анонимность – бот не собирает и не хранит данные о пользователе, такие как номер телефона или никнейм в Telegram.

Написать в ГУР Министерства обороны Украины безопасно и напрямую можно через Главного бота разведки в Telegram или по другим официальным контактам:

E-mail: gur_official@proton.me;

Signal: +38 096 945 53 41;

WhatsApp: +38 096 945 53 41;

"Пишите нам, если готовы действовать, чтобы сорвать планы Кремля!" – отметили в ГУР.

В ГУР рассказали, как жителям ВОТ и неравнодушным россиянам связаться с украинской разведкой: смотрите видео