Про це пише 24 Канал.

Які способи зв'язатися з ГУР жителям ТОТ та росіянам?

Головне управління розвідки закликає військовослужбовців армії Росії, співробітників російських оборонних і нафтопромислових підприємств та інших сумлінних росіян виходити на прямий і безпечний зв'язок із ГУР через Головний бот розвідки в Telegram.

Ви можете допомогти ГУР МО України у зборі розвідувальної інформації та організації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини Кремля та припинення війни,

– наголосили розвідники.

У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок і надає можливість почати нове життя – українська розвідка має значний досвід успішних операцій з виведення російських військовослужбовців та своїх агентів на підконтрольну Україні територію.

Головний бот розвідки працює за умови неухильного дотримання трьох принципів:

Прямий контакт – ваше повідомлення надходить безпосередньо співробітнику ГУР МО України;

Безпека заявника – за умови дотримання інструкцій з безпеки, наведених у самому боті, неможливо встановити особу та місцеперебування заявника;

Анонімність – бот не збирає й не зберігає дані про користувача, такі як номер телефону чи нікнейм у Telegram.

Написати до ГУР Міністерства оборони України безпечно та безпосередньо можна через Головного бота розвідки в Telegram або інші офіційні контакти:

E-mail: gur_official@proton.me;

Signal: +38 096 945 53 41;

WhatsApp: +38 096 945 53 41;

"Пишіть нам, якщо готові діяти, щоб зірвати плани Кремля!" – зауважили у ГУР.

У ГУР розповіли, як жителям ТОТ та небайдужим росіянам зв'язатися з українською розвідкою: дивіться відео