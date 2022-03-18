Жители Вознесенска объединились и восстанавливают дома после ракетного обстрела

По городу Вознесенску, что в Николаевской области, утром 18 марта российские захватчики нанесли авиаудары. Местные жители объединились и восстанавливают дома после обстрелов.

Вознесенский городской голова Евгений Величко рассказал, что россияне атаковали город в 6:05.

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Враг обстрелял Вознесенск

Были прилеты – авиаудар, из самолета было выпущено примерно шесть ракет, четыре взрыва мы слышали точно,

– сообщил Величко.

По состоянию на 09:00, информации о травмированных и погибших нет. По словам мэра, пострадавших среди мирного населения нет точно.

"Сейчас напряженная ситуация из-за упавших ракет, а так в принципе все работает. Запустили автобусы, они курсируют по городу, занимаемся гуманитарными вопросами, временной переправой – работаем", – добавил городской голова.

Кроме того, в городе продолжают работу спасатели. Они борются с четырьмя очагами пожара, возникшими после обстрелов.

Местное население самостоятельно восстанавливает дома

В то же время, жители Вознесенска уже самостоятельно начали восстанавливать дома после атаки российских захватчиков. В сети обнародовали соответствующее видео.

Люди восстанавливают поврежденные дома: смотрите видео