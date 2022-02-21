Жители Зайцево и Мироновского тоже остались без электричества из-за обстрела боевиков

Из-за обстрелов оккупантов по состоянию на 21 февраля более 350 жителей Зайцево и Мироновского остались без электричества. Специалисты не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины.

Еще в воскресенье, 20 февраля, боевики обстреляли населённые пункты на линии фронта в Бахмутском районе. Детали рассказал Павел Кириленко – глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации.

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В Зайцево вражеские снаряды попали в заброшенный жилой дом. Также на хуторе Мироновском оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач.

К счастью, пострадавших нет. Но Зайцево и Мироновский (а это более трех с половиной сотен человек) до сих пор остаются без электричества, потому что ремонтники не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины,

– заявил Кириленко.

Он также подчеркнул, что это один из многочисленных примеров того, как Россия нарушает минские договоренности.

Луганскую ТЭС остановили

Боевики обстреляли город Счастье в Луганской области. Вражеские снаряды попали в теплоэлектростанцию. В частности, снаряды повредили линии электропередач

Сергей Гайдай – глава Луганской облгосадминистрации – сообщил, что станцию ​​остановили.

Из-за обстрелов Счастья и Врубовки местные жители остались без воды, света и тепла.

Рабочие Луганского энергетического объединения покинули рабочие места из-за угрозы жизни и здоровью.

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Пост Кириленко:

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Вчера российские оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Бахмутском районе.

В частности, в Зайцево снаряды попали в заброшенный жилой дом, на хуторе Мироновском – перебили высоковольтную линию электропередач.

К счастью, пострадавших нет. Но Зайцево и Мироновский (а это более трех с половиной сотенчеловек!) до сих пор остаются без электричества, потому что ремонтники не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины.

Это один из многочисленных примеров того, как Россия в последние дни нарушает минские договоренности.

Требуем от РФ остановить эскалацию и прекратить терроризировать мирное население!