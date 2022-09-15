Жителям Херсонщины следует считать уровень воды в Ингульце – он может ощутимо подняться

В результате удара по дамбе Карачуновского водохранилища стремительно повысился уровень воды в Ингульце. Возможны подтопления и на территории Херсона.

Показатель близится к историческому максимуму. В Херсонском городском совете отметили, что жителям следует учитывать это.

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Могут быть подтопления

Специалисты Херсонского ЦГМ проанализировали гидрологическую ситуацию. Пришли к выводу, что в течение следующих суток возможно повышение уровня в реке Ингулец на территории Херсонщины.

В населенных пунктах, расположенных вдоль берегов реки, возможен выход воды на пойму и подтопление приусадебных участков и домохозяйств. Наиболее уязвимы поселки на севере области, расположенные ближе к Кривому Рогу.

Жители населенных пунктов, расположенных на берегах Ингульца, будьте внимательны и осторожны,

– предостерегли в горсовете.

Вероятность рисков ниже в низовьях реки Ингулец и в реке Днепр возле Херсона.

Что известно об ударе по Кривому Рогу

Россияне выпустили 7 крылатых ракет по Кривому Рогу. Враг попал в дамбу Карачуновского водохранилища.

После обстрела в городе возникли проблемы с водоснабжением. Власти предостерегают, что могут быть подтопления в отдельных районах, однако специалисты устраняют последствия атаки.

Уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра.

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