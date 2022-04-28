Жителям Мариуполя необходим спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад, – генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает, что находящихся в городе жителей Мариуполя нужно спасти. Ведь сейчас там просто настоящий ад.

Об этом он заявил во время вечерней пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 24 канал.

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По его словам, президент России Владимир Путин в общем согласился, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста приступили к эвакуации гражданских людей с "Азовстали".

Сейчас идут интенсивные переговоры, чтобы наконец удалось сделать зеленый коридор для мирных жителей Мариуполя.

Гутерреш добавил, что сейчас в городе просто настоящий ад.

Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге (зеленого коридора – 24 канал). Мариуполь – это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи. Там много лиц почтенного возраста, больных и людей с ограниченной мобильностью. Им нужен спасительный маршрут, чтобы покинуть этот ад,

– заявил Антониу Гутерреш.

Напомним, 27 апреля генсек ООН Гутерреш встречался с Путиным в Москве. Сегодня, 28 апреля, он приехал к Владимиру Зеленскому. Удивительно, но россияне использовали этот момент, чтобы нанести удар по Киеву крылатыми ракетами. Взрывы прогремели около 20:35.

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