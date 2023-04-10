Женщина стояла в очереди в Криворожской городской клинической больнице №2. Рядом были военные, и она додумалась спросить их, почему они не сдались в плен.

Важно Будет реакция не только органов местного самоуправления, – политолог об избиении военного

Возник конфликт

Военные подошли к женщине и спросили, что она имела в виду. Просили объяснить, почему они должны сдаться в плен, если защищают свое государство от агрессора.

Женщина нормально аргументировать свое мнение не смогла. Сказала, если бы украинские военные сдались русским, то сейчас были бы целыми и невредимыми. Похоже, женщина через год полномасштабной войны не поняла, что происходит.

Смотрите видео инцидента:

Военного избили в Черновцах

В Черновцах мужчина ударил военного, потому что тот якобы забрал его место на парковке. Полиция уже зафиксировала административное нарушение, однако обидчику грозит только штраф.

Муж ударил защитника в лицо после того, как тот попросил подождать с парковкой. При этом он бросил агрессивную фразу "Вы за***ли, военные".

Военный подчеркнул, что после такого обидчик должен извиняться не перед ним, а перед всеми защитниками.