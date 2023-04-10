Жінка стояла в черзі у Криворізькій міській клінічній лікарні №2. Поруч були військові, тож вона додумалась запитати їх, чому ті не здались в полон.

Важливо Буде реакція не лише органів місцевого самоврядування, – політолог про побиття військового

Виник конфлікт

Військові підійшли до жінки та запитали, що вона мала на увазі. Просили пояснити, чому вони мали здатися в полон, якщо захищають свою державу від агресора.

Жінка нормально аргументувати свою думку не змогла. Сказала, якби українські військові здалися росіянам, то зараз були б цілими та неушкодженими. Схоже, жінка за рік повномасштабної війни не зрозуміла, що відбувається.

Дивіться відео інциденту:

Військового побили в Чернівцях

У Чернівцях чоловік вдарив військового, бо той нібито забрав його місце на парковці. Поліція вже зафіксувала адміністративне порушення, однак кривднику загрожує лише штраф.

Чоловік вдарив захисника в обличчя після того, як той попросив почекати з паркуванням. При цьому він кинув агресивну фразу "Ви за***ли, воєнниє".

Військовий наголосив, що після такого кривдник має вибачатись не перед ним, а перед всіма захисниками.