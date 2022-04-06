Жительница Прикарпатья приютила в собственном доме сразу 25 переселенцев

Жительница Ивано-Франковщины Стефания после вторжения России 24 февраля сразу решила помогать людям, чем сможет. Поэтому вскоре в ее доме было уже 25 переселенцев.

Она рассказывает, что на самом деле они ее спасли. Якобы приехали люди и уже не было времени унывать и пугаться из-за событий.

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"Переселенцы меня спасли"

Стефания в начале полномасштабного вторжения дала крышу над головой людям из нескольких городов. К ней приехали из Харькова, Киева и Кривого Рога.

В общем, среди них было шестеро маленьких детишек. Женщина рассказала журналистам, что приезд переселенцев стал утешением, потому что трое детей уже много лет работают за границей.

Переселенцы меня спасли. Было очень тяжело. Знаете, как это после похорон – сама в четырех стенах осталась. Но приехали люди, так и некогда было скучать и пугаться,

– поделилась благотворительница.

Женщина обедает со своими гостями / Фото Суспільного

Сейчас уже многие из ее гостей уехали за границу или нашли собственное жилье. Однако с большинством из них Стефания поддерживает связь. Они уже договорились после победы Украины в войне снова собраться всем вместе за столом.

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