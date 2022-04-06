Вона розповідає, що, насправді, вони її врятували. Мовляв, приїхали люди та вже не було часу сумувати й лякатися через події.

Зауважте Україна, Британія та Польща поглиблять співпрацю для розв'язання проблем біженців

"Переселенці мене врятували"

Стефанія на початку повномасштабного вторгнення дала дах над головою людям із кількох міст. До неї приїхали з Харкова, Києва та Кривого Рогу.

Загалом поміж них було аж шестеро маленьких діточок. Жінка розповіла журналістам, що приїзд переселенців став розрадою, бо троє дітей вже багато років працюють за кордоном.

Переселенці мене врятували. Було дуже тяжко. Знаєте, як це після похорону — сама в чотирьох стінах залишилася. Але приїхали люди, то й не було коли сумувати й лякатися,

– поділилася благодійниця.



Жінка обідає зі своїми гостями / Фото Суспільного

Зараз вже багато з її гостей виїхали закордон або знайшли власне житло. Проте з більшістю з них Стефанія підтримує зв'язок. Вони вже домовилися після перемоги України у війні знову зібратися всім разом за одним столом.

До теми – Львів будуватиме тимчасове житло для переселенців: дивіться відео