Агентка России собиралась взорвать популярный отель в Ровно: ее задержали "на горячем"
- Агент России планировала взорвать отель в Ровно, оставив самодельное взрывное устройство в номере, но ее задержала СБУ.
- Женщина была завербована оккупантами через сайт знакомств, и ей грозит до 12 лет заключения за террористический акт.
Агентка России по заказу вражеских спецслужб планировала взорвать популярный отель в Ровно. Женщина оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров.
К счастью, кровавого теракта удалось избежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Женщина установила взрывчатку в отеле и уже изготавливала другую
Чтобы зафиксировать свое преступление, женщина установила в номере отеля миникамеру, которой удаленно могли управлять оккупанты.
Затем они должны были активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым было снаряжено устройство.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила СВУ,
– говорится в заявлении.
Предательницей оказалась 49-летняя жительница Ровно. Ее оккупанты завербовали через сайт знакомств.
Женщине передали координаты схронов, где уже была готова взрывчатка и ключ от гостиничного номера. Комнату забронировали на подставное лицо.
Кроме того, террористка приобрела средства для изготовления еще одной взрывчатки.
В ее доме нашли телефон с доказательствами ее работы на российские спецслужбы и составляющие для второго СВУ.
Ровенчанке сообщили о подозрении по факту законченного покушения на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Женщина сейчас под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.