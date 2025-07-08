Агентка России собиралась взорвать популярный отель в Ровно: ее задержали "на горячем"

Агентка России по заказу вражеских спецслужб планировала взорвать популярный отель в Ровно. Женщина оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров.

К счастью, кровавого теракта удалось избежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Женщина установила взрывчатку в отеле и уже изготавливала другую

Чтобы зафиксировать свое преступление, женщина установила в номере отеля миникамеру, которой удаленно могли управлять оккупанты.

Затем они должны были активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым было снаряжено устройство.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила СВУ,

– говорится в заявлении.

Предательницей оказалась 49-летняя жительница Ровно. Ее оккупанты завербовали через сайт знакомств.

Женщине передали координаты схронов, где уже была готова взрывчатка и ключ от гостиничного номера. Комнату забронировали на подставное лицо.

Кроме того, террористка приобрела средства для изготовления еще одной взрывчатки.

В ее доме нашли телефон с доказательствами ее работы на российские спецслужбы и составляющие для второго СВУ.

Ровенчанке сообщили о подозрении по факту законченного покушения на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Женщина сейчас под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.