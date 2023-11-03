Житомир несколько часов без воды, река Тетерев загрязнена: что происходит

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что Житомир остался без воды. Город отключили с 15 часов.

Уже несколько часов областной город без воды. Водоснабжение приостановили из-за масштабной аварии в районе переулка Ивана Гонты.

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Что известно

Причиной отключения воды для житомирцев стала сложная авария – в городе остановился канализационный коллектор. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города в очистные сооружения, вышел из строя!

– написали там.

Коммунальщики попросили о понимании и пообещали справиться как можно быстрее. Отключить воду нужно, чтобы работники могли восстановить целостность канализационной сети.

Из-за аварии река Тетерев загрязнена

Государственная экологическая инспекция Полесского округа проинформировала, что в результате порыва канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров неочищенные сточные воды попали в реку Тетерев. Экоинспекция взяла пробы, чтобы понять концентрацию загрязняющих веществ. Ущерб окружающей среде посчитают тогда, когда авария будет ликвидирована.

Новости Житомира

Утром 3 ноября на трассе Киев – Чоп в Житомирской области произошло ДТП. 18-летнюю девушку сбила машина, за рулем находился народный депутат Андрей Николаенко. Все, что известно об аварии с депутатом Николаенко, читайте на 24 Канале.