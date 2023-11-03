Уже декілька годин обласне місто без води. Водопостачання призупинили через масштабну аварію в районі провулку Івана Гонти.

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Що відомо

Причиною відключення води для житомирян стала складна аварія – в місті зупинився каналізаційний колектор. Про це повідомило комунальне підприємство "Житомирводоканал".

Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу!

– написали там.

Комунальники попросили про розуміння та пообіцяли впоратися якнайшвидше. Відключити воду потрібно, щоб працівники могли відновити цілісність каналізаційної мережі.

Через аварію річка Тетерів забруднена

Державна екологічна інспекція Поліського округу поінформувала, що внаслідок пориву каналізаційного колектора діаметром 1000 міліметрів неочищені стічні води потрапили у річку Тетерів. Екоінспекція взяла проби, щоб зрозуміти концентрацію забруднюючих речовин. Шкоду довкіллю порахують тоді, коли аварію буде ліквідовано.

Новини Житомира

Ранком 3 листопада на трасі Київ – Чоп у Житомирській області сталася ДТП. 18-річну дівчину збила машина, за кермом був народний депутат Андрій Ніколаєнко. Усе, що відомо про аварію з депутатом Ніколаєнком, читайте на 24 Каналі.