На Житомирщине на границу направили дополнительные наряды полиции
Источник:Полиция Житомирщины
В Житомирской области будут охранять границу дополнительные наряды полиции. Решение об этом усилении приняли на фоне миграционного кризиса в Беларуси.
Правоохранители приступили к охране границы вечером 23 ноября. Построение нарядов состоялось в Овруче.
Украинские пограничники начали спецоперацию на границе с Беларусью
Как будут охранять границу
Когда силовикам рассказали о служебных задачах, они отправились на определенные участки несения службы.
Основная задача правоохранителей – охрана правопорядка в общинах. Также они могут разъяснять местному населению риски нелегальной миграции.
Полицейские в Житомирской области / Фото полиции
Кто присоединился к охране
Присоединились полицейские, участковые офицеры, спецназовцы ГУНП. Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ работают на автомобильных постах и в составе автопатрулей.
Силовики отправились на границу / Фото полиции
Полицейские будут помогать пограничникам в Житомирской области, смотрите видео:
Спецоперация пограничников
На украинско-белорусской границе 24 ноября началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она включает меры по наращиванию охраны и защиты границы.
Привлекут авиацию, беспилотники, технические средства наблюдения.Обратите внимание! Такие меры необходимы из-за напряженной ситуации на границе между Беларусью и Польшей. Она обострилась с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Польша решила увеличить количество военных на границе.