На Житомирщине на границу направили дополнительные наряды полиции

24 ноября 2021 , 14:19
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Источник:

Полиция Житомирщины

В Житомирской области будут охранять границу дополнительные наряды полиции. Решение об этом усилении приняли на фоне миграционного кризиса в Беларуси.

Правоохранители приступили к охране границы вечером 23 ноября. Построение нарядов состоялось в Овруче.

Украинские пограничники начали спецоперацию на границе с Беларусью

Как будут охранять границу

Когда силовикам рассказали о служебных задачах, они отправились на определенные участки несения службы.

Основная задача правоохранителей – охрана правопорядка в общинах. Также они могут разъяснять местному населению риски нелегальной миграции.


Полицейские в Житомирской области / Фото полиции

Кто присоединился к охране

Присоединились полицейские, участковые офицеры, спецназовцы ГУНП. Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ работают на автомобильных постах и в составе автопатрулей.


Силовики отправились на границу / Фото полиции

Полицейские будут помогать пограничникам в Житомирской области, смотрите видео:

Спецоперация пограничников 

На украинско-белорусской границе 24 ноября началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она включает меры по наращиванию охраны и защиты границы.

Привлекут авиацию, беспилотники, технические средства наблюдения.

Обратите внимание! Такие меры необходимы из-за напряженной ситуации на границе между Беларусью и Польшей. Она обострилась с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Польша решила увеличить количество военных на границе.
Автор: Ольга Музика