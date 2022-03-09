На Житомирщине количество погибших в результате авиаударов 8 марта возросло до 10 человек
9 марта 2022 , 16:02Читати новину українською
Источник:Суспільне Житомир
Вечером 8 марта российские орки нанесли позорные авиаудары по Житомиру и Малину. Из-за этого количество погибших составляет 10 человек.
В частности террористы атаковали жилые дома в Малине и общежитие в Житомире. Там до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.
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Среди погибших жителей Житомирщины шестеро погибли из-за авиаудара по Малине. Удар унес жизни 3 детей.
Еще 4 человека погибли в результате авиаудара по общежитию. Кроме того, еще трое получили ранения.
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Больше об авиаударе по общежитию в Житомире: смотрите видео