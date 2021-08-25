На Житомирщине в лесу создали тропу, которая воспроизводит контуры карты Украины

25 августа 2021 , 01:55
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Источник:

телеграм "ТЖ – Телеграм Житомира"

Ко Дню Независимости активисты на Житомирщине создали тропу, которая идеально воспроизводит контур Украины. Работа над проектом длилась 2 месяца.

Протяженность тропинки достигает почти 10 километров. Работа над маркировкой заняла 2 месяца, так как путь проходит сквозь чащи, ручьи и заросли ежевики.

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Инициаторами проекта стали бегуны из TopRunners Zhytomyr. Тропу проложили на территории Заречанского лесничества.

По тропе можно не только пробежаться, но и пройти умеренным шагом, наслаждаясь свежим воздухом, обилием ягод и пением лесных птиц,
– говорится в сообщении.

На Винниччине высеяли рекордный трезубец

  • Ко Дню Независимости в Винницкой области установили рекорд – на поле с горчицей высеяли огромный государственный Герб.
  • Представитель Книги рекордов Украины Олег Волочков рассказал, что тщательно проверили: это самый большой герб, созданный на поле.
  • Организатор проекта сообщила, что это подарок от села Серединка по случаю Дня Независимости.
  • Горчицу посадили точечным методом там, где раньше созрела пшеница.
  • Украинцам рекомендуют посетить село в первые дни сентября: тогда горчица расцветет.
  • Украинцы в сети выражают восхищение этой инициативой.

Публикация "ТЖ – Телеграмм Житомира":

В лесу под Житомиром создали тропу которая повторяет контур Украины.

Тропу протяженностью почти 10 км маркировали 2 месяца, так как путь проходит сквозь чащи, ручьи и колючую ежевику.

Такую кропотливую работу провели бегуны из TopRunners Zhytomyr на территории Заречанского лесничества.

По тропе можно не только пробежаться, но и пройти умеренным шагом, наслаждаясь свежим воздухом, обилием ягод и пением лесных птиц.

Автор: Мар'яна Бекало