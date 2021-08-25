На Житомирщине в лесу создали тропу, которая воспроизводит контуры карты Украины
Источник:телеграм "ТЖ – Телеграм Житомира"
Ко Дню Независимости активисты на Житомирщине создали тропу, которая идеально воспроизводит контур Украины. Работа над проектом длилась 2 месяца.
Протяженность тропинки достигает почти 10 километров. Работа над маркировкой заняла 2 месяца, так как путь проходит сквозь чащи, ручьи и заросли ежевики.
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Инициаторами проекта стали бегуны из TopRunners Zhytomyr. Тропу проложили на территории Заречанского лесничества.
По тропе можно не только пробежаться, но и пройти умеренным шагом, наслаждаясь свежим воздухом, обилием ягод и пением лесных птиц,
– говорится в сообщении.
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- Украинцам рекомендуют посетить село в первые дни сентября: тогда горчица расцветет.
- Украинцы в сети выражают восхищение этой инициативой.
Публикация "ТЖ – Телеграмм Житомира":
В лесу под Житомиром создали тропу которая повторяет контур Украины.
Тропу протяженностью почти 10 км маркировали 2 месяца, так как путь проходит сквозь чащи, ручьи и колючую ежевику.
Такую кропотливую работу провели бегуны из TopRunners Zhytomyr на территории Заречанского лесничества.
По тропе можно не только пробежаться, но и пройти умеренным шагом, наслаждаясь свежим воздухом, обилием ягод и пением лесных птиц.