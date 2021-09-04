На Житомирщине международный автобус столкнулся с автовозом: есть жертва и много пострадавших

В Житомирской области утром 4 сентября произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Польши в Мариуполь, и автовоза. В результате аварии 1 человек погиб, еще 11 пострадали.

ДТП произошло примерно в 4:20 4 сентября на 177-м километре автодороги Киев – Чоп в Пулинской территориальной общине.

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Детали аварии с участием международного автобуса

К полицейским поступило сообщение, что вблизи села Стрибожа произошло ДТП и горит автобус. На место происшествия выехали и продолжают работать правоохранители.

По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, совершал рейс из Польши в Мариуполь. Он допустил столкновение с автовозом, которым управлял 40-летний житель Запорожья.

После аварии автобус загорелся. В нем находились 25 пассажиров – все украинцы.

Есть жертва и пострадавшие в ДТП

В результате погиб второй водитель Neoplan, который отдыхал и не был за рулем. Сейчас также известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Более точную информацию обещают обнародовать позже.

По факту инцидента начали уголовное производство.

Смертельное ДТП на Житомирщине: фото Нацполиции