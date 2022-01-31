Детали смертельного ДТП

Трагедия случилась около 22:40 в Новоград-Волынском районе. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и медики.

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Известно, что 38-летний водитель является местным работником лесного хозяйства. Он двигался по сельской дороге и наехал на девушку, которая шла навстречу.

Потерпевшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Водителя также отвезли в медучреждение, однако для проверки. Выяснилось, что в его крови было 2,4 промилле алкоголя.

В полиции добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает от 5 до 10 лет заключения, если оно привело к смерти человека. Правоохранители также призвали пешеходов использовать светоотражающие элементы одежды в темное время суток.



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