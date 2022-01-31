Деталі смертельної ДТП
Трагедія трапилася близько 22:40 у Новоград-Волинському районі. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та медики.
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Відомо, що 38-річний водій є місцевим працівником лісового господарства. Він рухався сільською дорогою й наїхав на дівчину, яка йшла назустріч.
Потерпіла померла у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Водія також відвезли у медзаклад, однак для перевірки. З'ясувалося, що у його крові було 2,4 проміле алкоголю.
У поліції додали, що керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає від 5 до 10 років ув'язнення, якщо воно призвело до смерті людини. Правоохоронці також закликали пішоходів використовувати світловідбивні елементи одягу у темну пору доби.
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